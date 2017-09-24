ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki silahlı bir kişi kilisede ateş açtı.
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti.
Nashville Emniyet Müdürlüğü, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.