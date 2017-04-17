ABD'de kayıtsız göçmen tutuklamaları arttı

ABD'de Donal Trump'ın başkanlık görevine başlamasından bu yana, herhangi bir suç işlemediği halde tutuklanan kayıtsız göçmenlerin sayısında belirgin artış olduğu bildirildi.

The Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) 20 Ocak-13 Mart 2017 döneminde tutukladığı suç işlememiş kaçak göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.

Trump iktidarının ilk yedi haftasında büyük bölümü adli suçlardan aranan toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmenin tutuklandığı, bunlardan 5 bin 441'inin herhangi bir suça karışmamış belgesiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Tutuklanan göçmen sayısı yüzde 32,6 arttı

Tutuklanan toplam göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 32,6 artış gösterirken, adli nitelikte olmayan tutuklamalarda yüzde 100'den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan yılın ilk ayında toplam 54 bin 741 göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış oldu. Sınır dışı sayısındaki artışın daha düşük olmasının sebebinin sınır dışı işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklandığı belirtildi.

ICE sözcüsü Jennifer Elzea, gazeteye yaptığı açıklamada, adli vakalarda mağdur ve tanık konumundaki belgesiz göçmenleri koruma konusunda "hassas davrandıklarını", bu durumdaki kişilere sınır dışı tedbiri uygulanmadığını ve vize almalarına yardım edildiğini vurguladı. Ancak sözcü, ABD'de yasa dışı bulunan herkesin sınır dışı edilmesi gerektiğinin altını çizdi.