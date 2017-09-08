ABD'de kasırga tahliyeleri sürüyor

Karayipler'in Antigua ve Barbuda adaları ile St. Barts ve St. Martin adalarını vurarak ilerleyen kasırga, St. Martin'de Karayipler'in en büyük havalimanlarından birini kullanılamaz hale getirdi.

Irma, büyük yıkıma yol açtığı Barbuda Adası'nda 1, St. Barts ve St. Martin adalarında en az 6, Barbados Adası'nda da 1 kişi olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne sebep oldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kasırga Florida'ya yaklaşıyor

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezinin Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini etkileyen Irma'nın ilerlediği güzergahta, ABD'nin Florida eyaletinin de olduğunu bildirmesi, eyalette marketlerin raflarının boşalmasına yol açtı.

Yatırımcıların, yolcu gemisi ve sigorta şirketlerinin hisselerini elden çıkarmaya başladığı ülkede, havayolu firmalarının çoğu da 800'den fazla seferini iptal etti.

Kısa süre önce ülkeyi vuran Harvey kasırgası da ABD'nin rafineri kapasitesinin beşte birinin durmasına, yakıt stoklarının azalmasına ve fiyatının yükselmesine neden olmuştu.

Kasırga, sular altında kalan iş yerleri, aksayan ulaştırma ve nakliye hizmetleri nedeniyle ekonomik faaliyetlere geniş çapta zarar vermişti.

Harvey etkili olduğu sürece Houston'da 10 binin üzerinde uçak seferinin iptaline yol açmıştı. Yakıt fiyatlarındaki yükselişin sürmesi sebebiyle uçuş firmaları da büyük zarara uğramıştı.

ABD'nin en fazla yolcu taşıyan American Airlines şirketi Irma kasırgasında da benzer bir durumu yaşamamak için adım attı. Şirket dün yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle Miami, Fort Lauderdale ve West Palm Beach'in de aralarında olduğu birçok bölgeye yapacağı uçuşların sayısını düşürmeye başladığını, cuma günü itibarıyla da uçuşlarını durduracağını açıkladı.

Firma ayrıca, Avrupa ve Güney Amerika'dan Miami yönüne uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Delta Air Lines ve JetBlue firmaları da kasırganın etkili olacağı güzergahtan başka yerlere kaçmak isteyenler için özel indirimli fiyatlar uygulayacağını bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı son açıklamada, "Irma, potansiyel olarak yıkıcı olan beşinci kategorideki kasırga ve etkili olduğu bölgelerde hayatı tehdit eden rüzgar ve tehlikeli yağışlara yol açacak" ifadesini kullandı.

5 bin asker ve sivil tahliye edildi

ABD ordusu, Florida'nın Key West bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz havacılık istasyonundaki 5 bin kişiyi tahliye etti.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Patrick Ryder, kasırga beklentisi nedeniyle F-16 uçaklarının büyük bir kısmının güney Florida'daki Homestead Hava Koruma Üssüne taşınmasına yönelik bir plan hazırladıklarını bildirdi.

ABD'deki 'zorunlu' kasırga tahliyeleri devam ediyor

ABD'nin güneydoğusunu etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle, birçok eyalette zorunlu "acil durum" ilan edilirken, alınan zorunlu tahliye kararları uygulanmaya devam ediyor.

Karayip ülkelerinde büyük bir yıkıma neden olan beşinci kategorideki Irma kasırgasının hafta sonu pazar günü gibi ABD'de ana karaya ulaşacağı beklentisi ülkenin güneydoğu kıyılarında bulunan birçok eyalette daha "acil durum" ilan edilmesine neden oldu.

Eyalet genelinde "acil durum" ilan eden Florida Valisi Rick Scott, birçok bölgenin boşaltılması için zorunlu tahliye kararı aldı.

Monroe County'deki Key West bölgesinde alınan zorunlu tahliye kararının ardından şu ana kadar 30 bine yakın kişi adadan tahliye edildi.

Miami-Dade County'de 2 milyon 700 bin kişiye tahliye kararı verilirken, şu ana kadar 200 bine yakın kişi tahliye edildi. Miami Beach Belediye Başkanı Philip Levine Miami-Dade County'de 12 yıl sonra ilk defa zorunlu tahliye kararı verildiğini bildirdi.

Georgia eyaletinde zorunlu Irma tahliyesi

ABD'nin Georgia eyaletinde Vali Nathan Deal, hafta sonu pazar günü gibi eyaleti vurması beklenen Irma kasırgası nedeniyle Atlantik'e kıyı bölgelerde zorunlu tahliye kararı aldı.

Kasırga nedeniyle 30 idari bölgede acil durum ilan eden eden Vali Deal aldığı en son zorunlu tahliye kararı, cumartesi sabahı 8:00'dan itibaren I-95 otobanının doğusunda kalan tüm kıyı bölgelerini kapsıyor.

Trump moral verdi

Florida dışında, Porto Riko ve Amerikan Virgin Adaları için de acil durum ilan eden ABD Başkanı Trump, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA), afet yardımı çalışmaları için talimat verdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irma kasırgası hiddetli ama yerlerini zaten almış, yardıma hazır durumdaki yetenekli ve cesur insanlardan oluşan harika ekiplerimiz var. Dikkatli olun ve güvende kalın" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından "Irma" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Karayipler, ABD'nin Florida eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda Irma kasırgasının etkili olmasından dolayı Türk vatandaşlarını bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesinde ortaya çıkan ve en yüksek seviye olan "Kategori 5" olarak sınıflandırılan Irma kasırgasının, Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti ile söz konusu bölgelerin etrafındaki alanlarda etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları veya yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Havana, Santo Domingo, Karakas, Washington büyükelçilikleri ile Miami Başkonsolosluğunun, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanı sıra söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kasırgadan etkilenen vatandaşların Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklere ulaşmalarının mümkün olduğunun altı çizildi.