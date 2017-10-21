ABD'de kasırga mağdurları İsrail'i boykot ederse yardım alamayacak

ABD'de Harvey Kasırgası'nın vurduğu Teksas eyaletinin Dickinson kentinde kasırga yardımı talep eden mağdurlardan, yardım alabilmeleri için İsrail'i boykot etmeyeceklerini yazılı olarak beyan etmeleri istendi.

Kentin web sitesinde yer alan başvuru formunda, "Başvuru sahibi bu belgeyi imzalayarak, İsrail'i boykot etmediğini ve sözleşme süresi boyunca İsrail'i boykot etmeyeceğini kabul etmektedir." ifadesine yer verildi.

Sivil toplum örgütü Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Dickinson kentinin yardım almak isteyen kasırga mağdurlarına böyle bir şart koşmasına tepki gösterdi.

ACLU'dan yapılan açıklamada, bu talebin ABD Anayasası'nın ilk maddesinde geçen ifade özgürlüğünü alenen ihlal ettiği ve McCarthy dönemini hatırlattığı belirtildi.

Kaynak: AA