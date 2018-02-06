ABD'de kar yağışı trafiği alt üst etti: Onlarca araç birbirine girdi

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Conway kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma trafiği durma noktasına getirdi.

44 numaralı otoyolda onlarca araç birbirine girdi. O anlar cep telefonları ile itfaiye helikopterinin kamerasına yansıdı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği ve en az 11 kişi yaralandığı kazada büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Uzmanlar bölgedeki kar yağışının şimdilik durduğunu ancak sabah saatlerinde yaşanan buzlanma ve don olayları sebebiyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: TRT Haber