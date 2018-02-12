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ABD'de kar yağışı sürüyor bin 300 uçuş daha iptal edildi

ABD’nin Illinois eyaletinde aşırı kar yağışı hafta sonu etkisini sürdürdü. Fırtına nedeniyle Chicago'da uçak seferleri iptal edildi. Okullarda 2 gün süreyle eğitime ara verildi.

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ABDde kar yağışı sürüyor bin 300 uçuş daha iptal edildi

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle havaalanlarında, bin 300 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Chicago’daki Midway ve O'Hare Havalimanları başta olmak üzere havayolu şirketleri buzlanma ve aşırı kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, müşteriler ve mürettebatın güvenliği için hizmetlerin durdurulduğu ifade edilerek, aksamadan dolayı yolculardan özür dilendi.

Chicago'da kar fırtınası hava trafiğini vurdu

Aşırı kar yağışı nedeniyle Chicago kentinde okulların, iki gün süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Etiketler: abd, Chicago, kar fırtınası, uçak seferleri
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