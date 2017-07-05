  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.557
    EURO 4.043
  • BIST 101207.79
    ALTIN 140.089
Buradasınız : » » ABD'de "kanlı" Bağımsızlık Günü tatili

ABD'de "kanlı" Bağımsızlık Günü tatili

Chicago'da 4 gün süren bağımsızlık günü tatili süresince 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde &quot;kanlı&quot; Bağımsızlık Günü tatili

ABD’nin Chicago kentinde 4 gün süren bağımsızlık günü tatili süresince meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı.

Chicago polisi, cuma günü mesai bitiminden salı gece yarısına kadar olan "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tatili boyunca kent genelinde yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı. Kentteki en büyük silahlı saldırıların yaşandığı tatillerden olan Bağımsız Günü kutlamaları nedeniyle polisin aldığı ek güvenlik önlemleri can kaybı ve yaralı sayısını düşürmeye yetmedi. Kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Polis bir kişinin ölümü ile sonuçlanan Kuzey Lawndale bölgesindeki bir saldırıyla ilgili bir adet AK-47 tüfek ele geçirdi.

Polis verilerine göre kentte yılbaşından bu yana silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 319, yaralananların sayısı ise 1509’e yükseldi.

Etiketler: abd, bağımsızlık günü kutlamaları, Chicago
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER