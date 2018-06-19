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ABD'de kaçak göçmenlerin tutulduğu kafesler görüntülendi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açtı. Aileler ve yalnız başına sınırı geçen çocuklar, karanlık tesiste kafeslerde tutuluyor.

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Geniş bir tesis ve büyük kafesler…Dev kafesler tellerle bölümlere ayrılmış... Büyükler bir bölümde, küçük çocuklu aileler bir bölümde... Yalnız başına sınırı geçen çocuklar ise başka bir bölümde...

Büyük bir travma yaşatılan çocuklara "folyo battaniyeler" verildiği görülüyor. Bölümler arasında geçiş bulunmuyor.



Artık hayvanların bile kafeslerde tutulmaması için sirklerin kapandığı bir dönemde Amerikan güvenlik güçlerinin göçmenlere gösterdiği tutum bu.

Esir kamplarını andıran, filmlerde teröristlerin ya da azılı suçluların tutulduğu kafesleri çağrıştıran utanç verici durum gözler önüne serildi.



Trump yönetiminin “sıfır tolerans” politikasının sonucu, ailelerinden koparılan ve kafeslerde tutulan göçmenler ve çocukları oldu.

Gözyaşları içinde ailelerinden koparılan ve toplama merkezlerine götürülen çocukların sayısı iki ay içinde 2 bine ulaştı.

İnsan hakları örgütleri Trump’ın politikalarını “insanlık dışı” olarak değerlendiriyor ve sert şekilde eleştiriyor.

Sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Amerikan Başkanı Donald Trump ülkesinin bir göçmen kampı olmayacağını söylüyor.

Sıfır tolerans politikasına eşi Melania Trump bile “çocukların ailelerinden ayrıldığını görmekten nefret ettiğini” söyleyerek tepki göstermişti. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: mülteci, kafes, göçmen tesisi, göçmen, abd
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