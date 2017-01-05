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ABD'de istihdam beklentinin altında

ABD'de ADP özel sektör istihdamı, aralık ayında 175 binlik beklentiye karşın 153 bin seviyesinde gerçekleşti.

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ABDde istihdam beklentinin altında

ABD'de özel sektör istihdamı, geçen ay 153 binlik artışla beklentilerin altında kaldı.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü aralık ayında 153 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı.

İstihdam artışının 18 bini küçük, 71 bini orta ve 63 bini büyük ölçekli firmalar tarafından sağlandı. Piyasadaki beklenti özel sektör istihdamının aralıkta 175 bin artması yönündeydi.

"2017’ye girerken sıkılaşan iş gücü piyasasındaki büyüme yavaşlayacak"

ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, raporda, "2016’yı bitirirken, aylık ortalama istihdam artışının 174 binle 2015’teki 209 binlik ortalamanın altında kaldığını not etmeliyiz. Aralık ayındaki istihdam artışı beklentilerin biraz altında olsa da ABD iş gücü piyasasının son 7 yılda kaydettiği görülmemiş büyüme bizi neredeyse tam istihdama getirdi. 2017’ye girerken, sıkılaşan iş gücü piyasasındaki büyümenin muhtemelen yavaşladığını göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi de istihdam artışının gücünü koruduğunu ancak yavaşladığını belirterek, hizmet ve mal sektörü arasındaki istihdam farkının açılmaya devam ettiğini kaydetti.

Etiketler: abd, abd özel sektör, istihdam
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