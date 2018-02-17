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ABD'de istihbarat zafiyeti 17 kişinin canına mal oldu

Amerikan istihbaratı 14 Şubat'ta Florida'da bir lisede düzenlenen saldırının faili hakkındaki istihbaratı soruşturmakta başarısız olduğunu itiraf etti.

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ABDde istihbarat zafiyeti 17 kişinin canına mal oldu

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland şehrinde bir saldırgan, atıldığı okuluna giderek çevreyi yaylım ateşine tuttu. 17 kişi hayatını kaybetti.

FBI, failin "öldürme arzusu", silah satın aldığı ve bir saldırı planlıyor olabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca soruşturulmadığını söyledi.

ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü

ABD'deki okul saldırganı, öncesinde FBI'a ihbar edilmiş

FBI ihbarı gözardı etti

Bu istihbaratın FBI'ın Miami şubesiyle paylaşılmış olması gerektiği, ancak bunun da yapılmadığı kabul edildi.

Florida Valisi Rick Scott, açıklamanın ardından FBI Başkanı'na istifa çağrısında bulunurken, Başsavcı Jeff Sessions, FBI'ın hatasının "trajik sonuçlar" doğurduğunu söyledi ve Adalet Bakanlığının süreci değerlendirmeye alması talimatı verdi.

Trump yaralıları ziyaret etti

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump saldırının Florida'da bir hastanede tedavi gören kurbanlarıyla bir araya geldi.

Trump, Broward Health North hastanesini ziyareti sırasında saldırıdan sonra derhal göreve koyulan doktor, hemşire ve ilk yardım çalışanlarını tebrik ederek, bazı kurbanların 20 dakika içinde hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Okuldan atılan öğrenci yarı otomatik tüfeğiyle okulu taradı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolaus Cruz'un Stoneman Douglas lisesine düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü.

Amerikan basınında haberlerde Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" yer almıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında "profesyonel bir silahlı okul saldırganı olma" arzusu ortaya çıkan Cruz'un, daha önce iki kez "saldırı düzenleyeceği" şeklinde tehdit mesajları paylaşmıştı.

Saldırgan AR-15 tarzı yarı otomatik silah kullanmıştı ve silahı yasal olarak temin etmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: Trump, lise saldırısı, florida saldırı, abd
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