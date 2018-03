ABD'de İstihbarat Komitesi Rusya soruşturmasını tamamladı

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Teksas vekili Mike Conaway, yaklaşık 150 sayfalık nihai raporlarını tamamladıklarını açıkladı.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırmak üzere Ocak 2017'de açılan soruşturma kapsamında, bugüne kadar 73 kişiyi ifadeye çağıran ve 300 binden fazla dokümanı inceleyen komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu kanaatine varmadı.

Trump'ın yakın ekibi ifade vermişti

Komite'nin ifadeye çağırdığı isimler arasında Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da vardı.

Conaway, araştırmaları boyunca "bazı kötü yönetilmiş süreçler ve toplantılar" gördüklerini ancak gizli iş birliğini gösteren herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Söz konusu raporu komitenin Demokrat üyelerine gönderen Conaway, daha sonra raporun son halini kamuoyuna açıklayacaklarını ekledi.

Aynı Komite'de yer alan Demokrat üyeler adına açıklama yapan Kaliforniya vekili Adam Schiff ise, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu komitenin vardığı sonucu "trajik bir dönüm noktası" sözleriyle eleştirdi.

Trump'tan açıklama

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump büyük harflerle, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi 14 aylık derinlikli soruşturması sonucunda, Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik herhangi bir gizli iş birliği ya da koordinasyon delili bulamamıştır" mesajını paylaştı.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.