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Buradasınız : » » ABD'de İstihbarat Komitesi Rusya soruşturmasını tamamladı

ABD'de İstihbarat Komitesi Rusya soruşturmasını tamamladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, yaklaşık 14 aydır sürdürülen Rusya soruşturmasının sona erdiğini açıkladı.

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ABDde İstihbarat Komitesi Rusya soruşturmasını tamamladı

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Teksas vekili Mike Conaway, yaklaşık 150 sayfalık nihai raporlarını tamamladıklarını açıkladı.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırmak üzere Ocak 2017'de açılan soruşturma kapsamında, bugüne kadar 73 kişiyi ifadeye çağıran ve 300 binden fazla dokümanı inceleyen komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu kanaatine varmadı.

Trump'ın yakın ekibi ifade vermişti

Komite'nin ifadeye çağırdığı isimler arasında Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da vardı.

Conaway, araştırmaları boyunca "bazı kötü yönetilmiş süreçler ve toplantılar" gördüklerini ancak gizli iş birliğini gösteren herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Söz konusu raporu komitenin Demokrat üyelerine gönderen Conaway, daha sonra raporun son halini kamuoyuna açıklayacaklarını ekledi.

Aynı Komite'de yer alan Demokrat üyeler adına açıklama yapan Kaliforniya vekili Adam Schiff ise, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu komitenin vardığı sonucu "trajik bir dönüm noktası" sözleriyle eleştirdi.

Trump'tan açıklama

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump büyük harflerle, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi 14 aylık derinlikli soruşturması sonucunda, Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik herhangi bir gizli iş birliği ya da koordinasyon delili bulamamıştır" mesajını paylaştı.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılarla Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla hem ABD Kongresi'nde hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı sayılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki soruşturma dün açıklanan raporla sona ererken, Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'daki İstihbarat Komitesi kendi sorumluluğundaki soruşturmayı sürdürüyor.

Seçimlere müdahale iddialarını Moskova yönetimi başından beri reddediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: soruşturma, seçim ekibi, rusya, istihbarat komitesi, Dpnald Trump, abd
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