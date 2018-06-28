  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.345
  • BIST 96226.99
    ALTIN 185.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de 23 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 bin kişi artarak 227 bin oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 227 bine yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 23 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, bir önceki haftaya göre 9 bin kişi arttı. Başvurulara yönelik beklenti 220 bin olarak belirlenmişti.

İşsizlik başvuruları geriledi 

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 218 binde sabit kaldı. Söz konusu veri, mayısın ilk haftasından beri en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin kişi artarak 222 bine yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 21 bin kişilik azalışla 1 milyon 705 bine geriledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, İşsizlik, maaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER