  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, geçen hafta 231 bine yükselerek beklenenin üstüne çıktı.

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ABDde işsizlik başvuruları beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 Mart ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talep edenlerin sayısı önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 231 bin oldu. Bir önceki hafta 210 binle son 49 yılın en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik beklenti 220 bin düzeyindeydi. 

Veriler ayrıca, geçen hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişilik artışla 222 bin 500 kişiye yükseldiğini gösterdi.

Raporda, 24 Şubat itibariyle süregelen işsizlik başvurularının ise 64 bin kişi azalarak 1 milyon 870 bine gerilediği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İşsizlik, abd
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