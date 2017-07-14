ABD'de ırkçılık yapan ev sahibine para cezası

ABD'nin California eyaletinde çevrimiçi rezervasyon hizmeti Airbnb üzerinden evini kiralayan Asya kökenli misafiri ırkçı gerekçelerle geri çeviren ev sahibine para ve kamu hizmeti cezası verildi.

BBC'de yer alan habere göre, California Eyaleti Adil İstihdam ve İskan Dairesi (DFEH), Asyalı kökenli ABD vatandaşı Dyne Suh'a Big Bear beldesindeki dağ evini kiralamayı reddeden Tami Barker'a 5 bin dolar para cezasının yanı sıra bir vatandaşlık hakları kuruluşunda gönüllü olarak çalışma ve bir üniversitenin Asya-Amerika Çalışmaları bölümünden ders alma cezası verdi.

Ceza, California merkezli şirketin DFEH ile şubat ayında imzaladığı, müşterilerin ırkçılıkla ilgili şikayetlerinin denetlenmesine ilişkin anlaşmanın ardından bu türde verilen ilk ceza oldu.

Ev sahibinin olayın yargıya taşınmaması için eyalet denetim organının verdiği cezayı kabul ettiği bildirildi.

Nişanlısıyla hafta sonunu geçirmek üzere şubat ayında uygulama üzerinden dağ evini kiralayan Suh'un rezervasyonu, yanlarında iki arkadaşlarıyla birlikte mekana varmasından dakikalar önce iptal edilmişti. Suh ile ev sahibi Barker'la uygulama üzerinden yaptıkları yazışmalarda Barker, iptal nedeninin gerekçesini anlatırken "Tek sözcük her şeyi anlatıyor, Asyalı." diye yazmıştı.

Barker yine aynı mesajlarda, "Dünyadaki son kişi olsan da yine sana evimi kiralamam", "Yabancıların bu ülkede bize ne yapacağımızı öğretmesine müsaade edemem. Bu yüzden başımızda (ABD Başkanı Donald) Trump var." ifadelerini kullanmıştı.