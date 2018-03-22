ABD'de ırkçılık ve İslamofobi yükseliyor

"Dünya Irk Ayrımı ile Mücadele Günü", ABD'de yükselen ırkçılıkla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.

"Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" sloganıyla adaylığını ilan eden ve 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, ülkede beyaz Amerikalılar ile olmayanlar arasında "görünmez bir çizgi" çizmeye çalışmakla itham ediliyor ve özellikle göçmenler konusundaki söylemleriyle tepki çekiyor.

"ABD'de ırkçılığı hortlatmakla" suçlanan Trump, birçok seçim vaadiyle ve göreve geldikten sonra aldığı bazı kararlarla ülkedeki kimi kesimleri ayrımcılığa maruz bıraktı.

Beyaz ırkçılık yükselişte

ABD'de ırkçılık ve insan hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi'nin (SPLC) yaptığı araştırmalar, Trump döneminde ülkedeki ırkçı söylemlerin arttığını ve aşırı sağcı kesimlerin diğer kesimler üzerinde kendi varlıklarını daha fazla hissettirdiklerini ortaya koydu.

Trump'tan göçmenlere ağır hakaret

Merkezin direktörü Heidi Beirich, "Başkan Trump, 2017'de beyaz ırkçı grupların görmek istediği şeyleri yansıttı: Irkçılığın en üst makam tarafından tasdik edildiği, göçmenlerin atıldığı ve Müslümanların yasaklandığı bir ülke. Trump daha geçenlerde Afrika ülkelerini 'b. çukuru' diye nitelendirdi. Bu, beyaz ırkçıların kulağında hep dinledikleri müziktir" dedi.

Merkezin 2017 yılı raporuna göre, ABD'deki nefret gruplarının sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak, 954'e yükseldi.

Bunlar arasında beyaz ırkçı gruplar ise en fazla artış gösteren "nefret grubu" oldu. Rapordaki ilginç tespitlerden biri, beyaz ırkçılara tepki olarak doğan siyah ırkçı grupların sayısının da 2017 yılında artması oldu.

Nefret suçları artışta

ABD'de ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) her yıl açıkladığı Genel Suç Raporu istatistiklerine göre de son yıllarda ülke genelinde işlenen nefret suçlarında da önemli bir artış göze çarpıyor.

6121'e yükseldi

Son olarak 2016 yılı raporunu açıklayan FBI'a göre, ABD genelinde bir yılda kayıtlara giren nefret suçu sayısı 2016 yılında 321 artış göstererek toplam 6121'e yükseldi. İşlenen suçların motivasyonunda yüzde 57,5 ile ırk, etnik köken ve nesep unsurları büyük farkla ilk sırada yer alırken yüzde 21 ile din, yüzde 17,7 ile cinsel tercihler etkili oldu.

Yahudi ve Müslümanlar daha çok hedef alındı

ABD'deki Müslümanlara, Yahudilere ve LGBT topluluğuna yönelik nefret suçlarında da önemli artışlar görüldü.

Buna göre dini motivasyonla işlenen nefret suçlarında Yahudi karşıtı suçlarda yüzde 54 artış, Müslüman karşıtı suçlarda da yaklaşık yüzde 25 artış yaşandı.

FBI'ın 2015 yılına ait raporunda ise ülke genelindeki nefret suçlarının bir önceki yıla oranla 6,7 artış göstermişti. Müslümanlara yönelik nefret suçlarının ise yüzde 67 arttığı açıklanmıştı.

Charlettosville olayları

Ülkedeki "alt-right" (aşırı sağcı bir grup) kesimlerin en önemli temsilcilerinden sayılan Steven Bannon'ın, Trump'ın Beyaz Saray'daki başstratejisti olması, Bannon'ın görevine geçen aylarda son verilmiş olsa da ülkedeki değişimi yansıtması bakımından dikkat çekti.

Bu değişimin belki de en önemli yansıması Virginia eyaletinin Charlettosville kentinde geçen Ağustos ayında beyaz ırkçıların gösterisinde çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok kişinin yaralanması oldu.

Olayları kınamakta çok geç kalan Trump'a yöneltilen en önemli eleştiri, ülkede giderek yükselen ırkçı söylemin şiddet eylemlerine dönüşmesine zemin hazırlaması oldu.

Siyahilere karşı polis şiddeti durmadı

Öte yandan ABD'de uzun yıllardır en önemli sorunlardan biri olan polis şiddeti konusu da Barack Obama döneminde olduğu gibi Trump döneminde de "siyahilere ayrımcılık" üzerinden yürümeye devam ediyor.

Ülke genelindeki polis merkezli ölüm olaylarını raporlayan "killedbypolice.net" adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ABD'de 2018 yılında şu ana kadar en az 271 kişi polis tarafından çeşitli sebeplerle vurularak öldürüldü.

Aynı istatistiklere göre 2017 yılında 1193 kişiyi vurarak öldüren Amerikan polisi, 2016'da 1170, 2015'te 1222 ve 2014'te ise 1114 kişiyi öldürdü.

Yargı da görmezden geliyor

Geçen yıl polis tarafından öldürülen kişilerin yüzde 25'inin siyahiler olması ise, ülkedeki "siyahilere ayrımcılık" tartışmalarının somut bir örneği olarak görüldü.

Bu olayların sadece 13'ünde polis hakim tarafından suçlu bulundu. Raporlara göre önceki yıllarda da benzer istatistikler ortaya çıktı.

Siyahiler listenin başında

Gelişmiş ülkeler arasında polis şiddeti konusunda açık ara ilk sırada yer alan ABD'de polisin vurarak öldürdüğü kişiler arasında ise siyahiler listenin başında yer alıyor.

Örneğin FBI'ın yıllık suç raporuna göre 2012 yılında polisin vurduğu kişilerin yüzde 31'ini Amerikalı siyahiler oluştururken, bu oranın Hispaniklerde yüzde 12 ve beyaz Amerikalılarda ise yüzde 52 olduğu görülüyor.

Ancak nüfusun yüzde 13'ünü oluşturan siyahilerin vurulma oranı, nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan beyazlara kıyasla oldukça yüksek seyrediyor.

2017 İslamofobik saldırılar bakımından tarihin en kötü yılı

ABD'de Müslüman hakları konusunda en önemli sivil toplum örgütü olarak gösterilen Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) en güncel İslamofobi raporuna göre, ABD'de 2017 yılı İslamofobik saldırılar bakımından tarihin en kötü yıllarından biri olarak kayıtlara geçti.

Geçen Temmuz ayında açıklanan rapora göre 2017'nin ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı olaylarda 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 91 artış oldu.

Cami ve özel mülkiyete saygı yok

Özellikle sözlü ve fiziksel taciz vakalarının liste başında yer aldığı nefret suçlarında ABD'nin farklı eyaletlerindeki cami ve özel mülkiyete zarar vermek gibi suçlar da dikkati çekti.

ABD'de ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi alanlarında giderek artan bir eğilim göze çarparken, Amerikan siyasetindeki "kutuplaşma" emarelerinin söz konusu nefret suçlarının artmasına zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: AA