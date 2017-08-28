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ABD'de ırkçılık karşıtı gösteri

ABD'nin Chicago kentinde binin üzerinde kişinin katıldığı gösteride, son dönemde artış gösteren ırkçılık ve nefret olayları protesto edildi.

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ABDde ırkçılık karşıtı gösteri

ABD'nin Chicago kentinde, ırkçılık ve nefret karşıtı gösteri düzenlendi.

Kentteki Federal Plaza önünde başlayan gösteriye binden fazla kişi katıldı. Onlarca faklı grup temsilcisinin oluşturduğu kalabalığa hitap eden konuşmacılar, son dönemde artan ırkçılık ve nefret olaylarına dikkati çekti.

ABD'nin vazgeçilmez ilkelerinden olan "ifade özgürlüğü"nün kişilere ırkçı söylemlerde bulunma hakkı vermediğini vurgulayan konuşmacılar, siyahilerin yanı sıra Müslüman ve diğer gruplara yönelik nefret eylemlerindeki artışın endişe verici boyutlara ulaştığının da altını çizdi.

Virginia'nın Charlottesville kentindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden Heather Heyer'in de anıldığı program, kentteki Trump Tower önüne kadar gerçekleşen yürüyüşle devam etti.

"Müslümanların da hayatları önemlidir", "Irkçılığa karşı mücadele edeceğiz" ve "Burada nefrete yer yok" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "Ku Klux Klan'a (KKK), Trump'a ve ırkçı ABD'ye hayır" ve "Nefret yok, korku da Naziler hoş gelmediniz buraya" şeklinde sloganlar attı.

Chicago polisi de etkinlik süresince çevrede, yürüyüş güzergahında ve Trump Tower önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. AA

Etiketler: abd, Chicago, ırkçılık karşıtı gösteri
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