ABD'de ırkçılar meydan okudu: Aralıksız sürecek

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan şiddet olaylarının ardından ırkçıların daha fazla gösteri düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Virginia'daki kalabalığın toplanmasını teşvik eden ve kısa bir süre önce alan adı (domain) tescili iptal edilen Neo-Nazi bir internet sitesinde, yakında daha fazla olayın yaşanacağı tehdidinde bulunuldu.

Sitede, "Bunu aralıksız sürdüreceğiz. Tüm ülkede." ifadesi kullanıldı.

Bir başka grup da Virginia eyaletinden, Konfederasyon ordusu komutanı Robert Edward Lee'nin heykelinin çevresinde 16 Eylül'de gösteri düzenlemeyi talep etti.

Beyaz milliyetçilerin liderlerinden Matthew Heimbach, "Daha önce hiç olmadığı kadar aktif olacağız." açıklamasını yaptı. Yine aynı görüşün savunucularından Richard Spencer'ın gelecek ay Florida Üniversitesinde konuşma yapmak istediği belirtildi.

Beyaz milliyetçi Preston Wiginton'ın eylül ayında Teksas A&M Üniversitesinde düzenlemeyi planladığı gösterinin üniversite yönetimi tarafından iptal edildiği kaydedildi.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşıt grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı. Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.