ABD'de ilkokulda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

California'nın San Bernardino kentindeki North Park ilkokulunda yaşanan saldırıya ilişkin polisten yapılan açıklamada olayda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, ilk bilgilere göre saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

"Saldırı aile içi sorun kaynaklı"

Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu ifade edildi.

Saldırgan da öldüğü için okulda herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı.

Yaralanan çocuklara ilişkin henüz bilgi verilmedi.