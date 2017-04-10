  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.73
    EURO 3.953
  • BIST 91240.45
    ALTIN 150.397
Buradasınız : » » ABD'de ilkokulda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'de ilkokulda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırıda 2 yetişkin hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde ilkokulda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

California'nın San Bernardino kentindeki North Park ilkokulunda yaşanan saldırıya ilişkin polisten yapılan açıklamada olayda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, ilk bilgilere göre saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

"Saldırı aile içi sorun kaynaklı"

Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu ifade edildi.

Saldırgan da öldüğü için okulda herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı.

Yaralanan çocuklara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, California, okul saldırısı, silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER