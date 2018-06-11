ABD'de helikopter kazası

Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA