ABD'de helikopter kazası

Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.
Pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin Wisconsin eyaletinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.
Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.
Pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA