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ABD'de helikopter kazası

ABD'nin Wisconsin eyaletinde helikopter düştü, pilot hayatını kaybetti.

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ABDde helikopter kazası

Winnebago emniyet biriminden yapılan açıklamada, helikopterin elektrik kablolarına çarptığı, daha sonra da Oshkosh yakınlarında Fox Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Wisconsin, helikopter kaza, abd
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