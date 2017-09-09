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ABD'de helikopter düştü: 2 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

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ABDde helikopter düştü: 2 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti.

Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu.

Etiketler: abd, New Jersey, abd helikopter
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