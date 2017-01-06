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ABD'de havalimanına saldırı: 3 ölü, en az 5 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında gerçekleştirilen saldırıda ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

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ABDde havalimanına saldırı: 3 ölü, en az 5 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda, alınan ilk bilgilere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Florida'da yerel medyada yer alan haberlerde, Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldiği ve olayda 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Saldırganı gözaltına alan polis, olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.

Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.

Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi. AA

Etiketler: ABD havalimanı saldırı, Florida
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