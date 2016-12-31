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ABD'de hareketli saatler yaşandı

ABD yönetiminin dün "Rusya'ya yaptırımlar" kapsamında kapatılacağını açıkladığı Rus hükümetine ait Maryland eyaletindeki yerleşkede bugün hareketli saatler yaşandı.

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ABDde hareketli saatler yaşandı

ABD yönetiminin dün açıkladığı "Rusya'ya yaptırımlar" kapsamında 1 gün içinde boşaltılmasını istediği Rus hükümetine ait Maryland eyaletindeki yerleşkede, bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı.

Dün ABD Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı ve 35 Rus diplomatın 72 saat içinde sınır dışı edilmesi ile Maryland ve New York eyaletlerindeki Rus hükümetine ait iki yerleşkenin 1 gün içinde boşaltılması talebini içeren yaptırımların ardından Maryland'deki yerleşkede bugün hareketli saatler yaşandı.

Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik yaşamaya başladı.

Güvenlik görevlileri, bölgenin özel mülkiyet olduğunu ve içeriye girişlere izin verilmediğini ifade etmekle yetindi.

Söz konusu yerleşke, başkent Washington'ın şehir merkezine yaklaşık 1,5 saatlik mesafede, Maryland eyaletinin Queen Anne's ilçesindeki Pioneer Point bölgesinde yer alan 180 dönümlük özel bir arazi içinde bulunuyor.

Diplomatik plakalı araçlar ve sivil polisler giriş yaptı

Özel mülkiyetin etrafındaki güvenlik önlemleri sebebiyle binaya giriş ve çıkışlar net olarak gözlemlenemezken, özel araziye sadece diplomatik plakalı araçlarla bazı sivil polis araçlarının girdiği görüldü.

Bölgedeki yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken Washington'daki Rus büyükelçiliği de yerleşkenin tahliyesine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı.

Etiketler: abd, Maryland, rusya, rus diplomatlar, Putin, obama
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