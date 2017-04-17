ABD'de halk oylaması kutlaması

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından ABD'de yaşayan seçmenler kutlama yaptı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezince seçim sonuçlarını izlemek için New Jersey eyaletinin Patterson ilçesinde organizasyon yapıldı.

Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla beraber vatandaşlar salonda marşlar ve bayraklarla kutlama yaptı.

AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız, kutlama sırasında yaptığı açıklamada, daha önceki konuşmalarında "Türk halkı asla ve asla yanlışta ittifak etmez." dediğini hatırlatarak bugünkü sonucun bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Bu sonuç için çalışan ve dua edenler için bugünün bir zafer günü olduğunu kaydeden Yıldız, "Bizim için bir zafer günü olduğu gibi 'evet' oyu vermeyenler için karanlık bir gün ya da üzülecek bir gün asla değil. Biz bu zaferimizden gerekli dersleri çıkaracağız. Allah'ın izniyle yepyeni, daha güçlü, daha aydınlık, daha müreffeh, istikbale daha güvenle bakan bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini dilediklerini belirten Yıldız, "Artık gururla, sevinçle 'hayırlı olsun' diyebiliyoruz." diye konuştu.

"Şimdi birlik beraberlik zamanı"

Kutlamaya katılan seçmenlerden iş adamı Adil Bayat da yaptığı açıklamada, halk oylaması sonucunun vatana millete hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Şimdi birlik beraberlik zamanı. İnşallah Türk halkı birlik beraberlik içinde bundan sonra sarılarak, kucaklaşarak, severek Türkiye'yi yüceltir, güçlendirir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Patterson Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Yavuz Orta da seçim sonuçlarından çok memnun olduklarını belirterek, "Bu seçim sonuçlarına biz sonuç olarak bakmıyoruz, başlangıç olarak bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yapacak daha çok şey var, yola devam." dedi.

Seçmenlerden Güler Üstün de halk oylamasından güzel ve hayırlı bir sonuç çıktığı için sevinçli olduklarını belirtti.