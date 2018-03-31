ABD'de güvenlik güçlerine karşı protesto

Kaliforniya'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Stephon Clark için bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, ülkedeki güvenlik güçlerinin siyahilere tutumunu protesto etti.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:54





