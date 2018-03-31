  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » ABD'de güvenlik güçlerine karşı protesto

ABD'de güvenlik güçlerine karşı protesto

Kaliforniya'da polis tarafından vurularak hayatını kaybeden Stephon Clark için bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, ülkedeki güvenlik güçlerinin siyahilere tutumunu protesto etti.

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ABDde güvenlik güçlerine karşı protesto

22 yaşındaki siyahi ABD'li Stephon Clark, büyükannesinin bahçesinde polis tarafından 20 kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

Otopsi raporunda Clark'ın olayın yaşanmasının ardından 10 dakika boyunca hayatta kaldığı ortaya çıktı.

ABD halkı, polisin 10 dakika boyunca hastaneye gitmek yerine Clark'ın ölmesini beklemesine çok sert tepki gösterdi.

Protestocularla polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

18 Mart tarihinde Sacramento polisi tarafından 20 kurşunla vurulan 22 yaşındaki Stephon Clark'ın silahsız olduğu ortaya çıkmış, olayın ardından kentin çeşitli bölgeleri, siyahilerin düzenlediği protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Kaynak: Reuters - AA

Etiketler: siyahi, polis, abd
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