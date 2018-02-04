ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) son 7 günde ABD genelinde 16 çocuğun daha gripten dolayı öldüğünü açıkladı.

En yüksek rakam

Bu durumda ekim ayından bu yana grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

2010'dan bu yana grip kaynaklı hastaneye başvuru istatistiklerinde, bu yıl en yüksek rakam görüldü.

H3N2 virüsü yayılıyor

CDC açıklamasında bu yıl H3N2 virüsünün yaygın olduğunu, bu virüsün farklı komplikasyonlara yol açabildiğini, hastaneye yatışların görüldüğünü ve bazı vakaların ise ölümle sonuçlandığını anlattı.

Önceki yıllara göre çok ağır geçiyor

Açıklamada bu yılki komplikasyon ve vakaların önceki yıllara göre çok ağır geçtiği ve hastaneye başvurularda riskli hasta sayısının geçen yıllardan fazla olduğuna vurgu yapıldı.

Yetkililer, ABD Hükümetinin griple mücadele için birçok alanda tedbir aldığını ancak herkesin kendini ve aile bireylerini gripten koruma konusunda hassas davranması gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: AA