  • 28 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.047
    EURO 4.906
  • BIST 107614.27
    ALTIN 171.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de göstericiler Filistinliler için sokağa çıktı

ABD'de göstericiler Filistinliler için sokağa çıktı

New York'taki Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekçisi grup, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını ve ablukayı sona erdirmesi için çağrı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde göstericiler Filistinliler için sokağa çıktı

ABD'de New York'un önemli mekanlarından Washington Square Park'ta toplanan Filistin destekçisi Amerikalı Müslüman bir grup, Ortodoks Yahudiler ve diğer bazı Amerikalıların da desteklediği bir gösteri yapıldı.

Aynı parkta İsrail'in bağımsızlık günü çerçevesinde kutlama yapan İsrailli grubu protesto etmek üzere bir araya gelen Filistin destekçisi grup, İsrail yönetimi ile ona destek veren Amerikan yönetimi aleyhine sloganlar attı.

Şehit edilen Filistinliler anıldı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı derhal kaldırması çağrısı yapan grup, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin son birkaç haftada şehit ettiği 45 Filistinliyi de andı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Filistin lehinde pankartlar taşıyan kalabalık grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 4 bine yakın gösterici yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: new york, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER