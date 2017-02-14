  • 14 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.657
    EURO 3.868
  • BIST 88082.21
    ALTIN 144.519
Buradasınız : » » ABD'de Gizli Servis'in Başkanı Clancy emekliye ayrılıyor

ABD'de Gizli Servis'in Başkanı Clancy emekliye ayrılıyor

ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı Joseph Clancy emekliye ayrılacağını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde Gizli Servisin Başkanı Clancy emekliye ayrılıyor

ABD Başkanı ve ailesini korumakla görevli olan Gizli Servis'in Başkanı Joseph Clancy emekliye ayrılacağını açıkladı.

Clancy, yazılı bir açıklama yaparak Gizli Servis’teki iki yıllık görevinin ardından 4 Mart’ta emekliye ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada, “4 Mart’tan itibaren emekli olacağım” ifadesini kullanan Clancy, Başkan Donald Trump’la herhangi bir sorun üzerine bu kararı almadığına vurgu yaptı.

Clancy, "Bildiğiniz gibi Trump ve yönetimi bu kurumu ve beni ciddi şekilde desteklemiştir. Onların bu tavrı karşısında bu kararı almak benim için daha da zor oldu.” diye konuştu.

Clancy, göreve Julia Pierson’un istifasının ardından eski Başkan Barack Obama döneminde getirilmişti. AA

Etiketler: Joseph Clancy, barack obama, ABD Gizli Servisi, abd başkanı donald trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER