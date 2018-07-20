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ABD’de gezi botu alabora oldu: 13 ölü

ABD’nin Missouri gölünde, hem karada hem suda gidebilen “ördek botunun” alabora olmasıyla 13 kişi boğuldu.

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ABDde gezi botu alabora oldu: 13 ölü

ABD'de Missouri gölünün kuzeyinde, ördek tipi gezi botu battı. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi de kayboldu.

Stone Şerifi Dog Rader, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki Table Rock Gölü'nde dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olduğunu belirtti.

Teknede bulunan 30 yolcudan 13'ünün hayatını kaybettiği kazada, 14 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 7 yaralı olduğu ifade edildi.

Halen kayıp olan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: missourj, abd
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