ABD’de gezi botu alabora oldu: 11 ölü

ABD'de Missouri gölünün kuzeyinde, ördek tipi gezi botu battı. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybetti, en az 5 kişi de kayboldu.

Branson Cox Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada, bot battıktan kısa süre sonra 3’ü çocuk 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Stone Bölge Şerifi Doug Rader, batan botta 31 kişi olduğunu teyit ettiklerini söyledi.

Kayıp 5 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal Meteoroloji Servisi, botun battığı saatlerde rüzgarın hızının saatte 100 kilometreye kadar çıktığını açıkladı.

Kaynak: İHA