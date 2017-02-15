ABD'de Flynn tartışması sürüyor

Amerikan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti ancak yankısı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump, görüşmeden daha önce haberdar olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi ile seçimden önce yaptırımları görüştüğü telefon konuşması FBI tarafından dinlenen ve yönetimi görüşmenin içeriği hakkında bilgilendirmeyen Flynn için soruşturma isteniyor.

Demokrat Parti bağımsız bir araştırma komisyonu istiyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler de Trump ile Rusya arasındaki bağın soruşturulmasını ve Flynn'in ifade vermesini istedi.

Flynn'in yasaları ihlal ettiğini düşünenler de azımsanmayacak sayıda.

Amerikan yasaları sıradan bir Amerikalının Amerika Birleşik Devletleri ile ihtilafı olan ülkeler ile iletişime geçmesini yasaklıyor.

Beyaz Saray ise bunun yasaları ihlal değil olsa olsa güven sorunu olarak tanımlanabileceğini belirtiyor.

Diplomat ile görüşmesinin ayrıntılarını açıklamaması ile Trump'ın güvenini sarstığını belirten Beyaz Saray sözcüsü Spicer, Trump'ın "güvenim tam" açıklaması ile yarattığı çelişki hakkında ise herhangi bir yorumda bulunmadı.