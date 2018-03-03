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ABD'de fırtına milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı, uçuşlar iptal oldu

ABD'nin kuzeydoğu kıyısında etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

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ABDde fırtına milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı, uçuşlar iptal oldu

ABD'de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına Boston başta olmak üzere, kıyı kesimlerde sel ve su baskınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Hava muhalefeti nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, doğu kıyısında tren seferleri de rüzgarın etkisiyle ağaçların rayların üzerine devrilmesi sonucu durduruldu.

2 binden fazla uçuş iptal edildi

New York, Washington ve Boston arasındaki tren seferleri askıya alındı. 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, rötarlar yaşandı.

Hızı saatte 110 kilometreyi bulan rüzgar Washington'da da ağaçların devrilmesine neden oldu ve şiddetli rüzgar nedeniyle federal kurumlar cuma günü kapandı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Şiddetli rüzgar, Fırtına
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