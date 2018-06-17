  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de festivalde silahlı saldırı

ABD'de festivalde silahlı saldırı

ABD New Jersey'de düzenlenen sanat festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde festivalde silahlı saldırı

ABD New Jersey eyaletinin başkenti Trenton'da yerel saatle 03.00 sularında, sanat ve eğlence etkinliği "Art All Night"da silahlı saldırı düzenlendi.

Trenton polisi Darren Zappley, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda vurulan çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını, bazılarının ameliyata alındığını bildirdi.

Olayın ayrıntıları ve yaralıların durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Cumartesi öğleden sonra başlayan ve gece boyu devam eden kültürel etkinliğin, öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: silahlı saldırı, New Jersey, festival, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER