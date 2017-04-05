  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.697
    EURO 3.948
  • BIST 89037.45
    ALTIN 149.138
Buradasınız : » » ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Washington’un yaklaşık 10 kilometre yakınında düştü. Pilot koltuk fırlatma sistemi ile kazadan sağ kurtuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde F-16 savaş uçağı düştü

Washington DC Hava Savunma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Maryland eyaletinde bulunun Andrews Hava Üssü'nde konuşlu 113’üncü Avcı Kanadına ait bir F-16C tipi savaş uçağı rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Kazanın Andrews’a birkaç kilometre uzağında meydana geldiği belirtilen açıklamada, pilotun koltuk fırlatma sistemi ile atladığı ve kazada ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Uçağın ait olduğu 113’üncü Avcı Kanadı ayrıca “Başkent Muhafızları” olarak da biliniyor. AA

Etiketler: abd hava kuvvetleri, f-16 savaş uçağı, washington, eğitim uçuşu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER