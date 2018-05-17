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ABD'de doğum oranları düştü

ABD'de doğum oranlarının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

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ABDde doğum oranları düştü

ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin raporunda, ABD'de 2017'de 3,85 milyon bebeğin dünyaya geldiği ve bunun 1987'den beri en düşük sayı olduğu açıklandı.

Raporda, 2017'de doğum yapan genç kadın sayısının azaldığı, 40-44 yaş arası kadınlarda doğum oranlarının arttığı belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Donna Strobino, kadınların kariyerleri için anneliği ertelediğini söyledi.

Strobino, "Kadınlar artık daha eğitimli ve iş hayatında daha fazla yer alıyorlar. Kariyerlerinin peşinden gidiyorlar ve bu yüzden anneliği erteliyorlar" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: doğum oranı, bebek, annelik, anne
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