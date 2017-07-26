  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'de Cumhuriyetçilerin ilk sağlık yasa tasarısı reddedildi

ABD Senatosunda, Cumhuriyetçi senatörlerin, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunun iptaline yönelik sunduğu ilk yasa tasarısı reddedildi.

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ABDde Cumhuriyetçilerin ilk sağlık yasa tasarısı reddedildi

ABD Senatosunda, Cumhuriyetçi senatörlerin, "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformunun iptaline yönelik sunduğu ilk yasa tasarısı reddedildi.

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada 60 oya ihtiyacı olan tasarı, 57 hayır oyuna karşı 43 evet oyu alarak kabul edilmedi.

100 sandalyeli Senatoda 52 temsilcisi olan Cumhuriyetçi Parti'den 9 senatörün de aleyhte oy verdiği tasarı, Senato Genel Kurulunun yeni sağlık reformu tartışmalarına açılmasının ardından oylanan ilk yasa tasarısı olma özelliğini taşıyordu.

Yaklaşık bir hafta boyunca Cumhuriyetçi senatörlerin bazı değişikliklerle yeni tasarıları oylamaya sunmaları ve mevcut sağlık reformu Obamacare'in iptali ve değiştirilmesi için girişimlerde bulunması bekleniyor. AA

Etiketler: abd, yasa tasarısı
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