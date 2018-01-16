ABD'de çocuklarını rehin tutan anne-baba tutuklandı

Polis, ABD'nin California eyaletindeki Perris kentinde yaşları 2 ila 29 olan 13 kardeşi, bazıları yataklarına zincirle bağlanmış bir halde buldu.

Kötü beslenme sonucu zayıf düşen çocuklardan evden kaçarak ihbarda bulunan 17 yaşındaki kızın da zayıflıktan 10 yaşında gibi gösterdiği kaydedildi.

57 yaşındaki baba David Allen Turpin ve 49 yaşındaki anne Louise Anna Turpin, işkence ve çocukları tehlikeye atma suçlamalarıyla tutuklandı.

Bazılarının zincirle bağlanmış olan çocukların durumunun çok kötü olduğunu ifade eden yetkililer, çocukların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber / Reuters