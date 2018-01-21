ABD'de bütçe krizi ikinci gününe

ABD'de federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen kapanmasının ikinci gününe girildi. Donald Trump’ın başkanlığının ilk yıl dönümünde, federal hükümetin en az pazartesiye kadar kapalı kalacağı öngörülüyor.

Bütçe krizinin ikinci gününe girilirken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında hala anlaşma sağlanamadı.

ABD hükümeti Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapandı



ABD Kongresinin, son geçici bütçenin süresinin cuma gecesi dolmasına karşın yeni bir bütçeyi onaylayamaması sonucu, Başkan Trump’ın ilk yıl dönümünde kısmen “kapanan” federal hükümetin, en az pazartesiye kadar kapalı kalacağı öngörülüyor.

Yeni geçici bütçe için müzakereleri sürdüren Cumhuriyetçiler ve Demokratların son 24 saatte kayda değer ilerleme sağlayamadığı ifade edildi.

Milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olan krizin, tarafların birbirini suçlama yarışına girmesinden ötürü uzamasından endişe ediliyor.

"Demokratlar ordumuzu rehin aldı"

Hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Florida'daki tatil tesislerinde düzenlenecek etkinliğe katılmaktan vazgeçen Trump, krizden Demokratları sorumlu tuttu.

Donald Trump bu paylaşımıyla, ABD ordusunda görev yapan 2 milyonu aşkın askerin kapanma süresince görevlerini sürdürmelerine rağmen maaşlarını yeni bütçe onaylanana kadar alamayacak olmalarına işaret etti.

Hafta sonuna denk geldiği için etkisi hemen hissedilmeyecek

Hükümetin Kongrenin bütçe tasarısı üzerinde anlaşamadığı için kısmen kapanması, hafta sonuna denk geldiği için etkisinin yeni hafta başlayana kadar hissedilmeyeceği belirtiliyor.

Ancak krizin maliyetinin kamu kurumları ne kadar uzun süre kapalı kalırsa o kadar uzun olacağı vurgulanıyor.

Bir önceki 24 milyar dolara mal olmuştu

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere defalarca kapanmasına yol açtı.

Kongrenin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi bu süre boyunca ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.



AA