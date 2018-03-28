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Buradasınız : » » ABD'de bir siyahiyi vuran iki polis ceza almayacak

ABD'de bir siyahiyi vuran iki polis ceza almayacak

ABD'de, 2016 yılında Alton Sterling adlı siyahi Amerikan vatandaşını vurarak öldüren iki polisin ceza almayacağı açıklandı.

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ABDde bir siyahiyi vuran iki polis ceza almayacak

Louisiana Başsavcısı Jeff Landry, salı günü yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı ikipolisin, Sterling'i vururken "makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini savundu.

İki polisin Sterling'i vurarak öldürmekten dolayı herhangi bir ceza almayacağını belirten Landry, 2016'dan bu yana süren soruşturma sonucunda bu karara vardıklarını dile getirdi.

Landry, söz konusu iki polisin olay yerine Sterling'in karıştığı olayla ilgili gelen çağrı üzerine gönderildiğini, maktulün elinde silah olduğunu ve polislerin önce Sterling'i tutuklamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Polis şiddeti" protestolara neden oldu

ABD'nin Louisiana eyaletinde 5 Temmuz 2016'da Alton Sterling, Blane Salamoni ve Howie Lake adlı ikipolis tarafından vurularak öldürüldü. Polis raporlarında Salamoni'nin Sterling'e 6 kurşun sıktığı yazıldı.

Polis yetkilileri Sterling'in elinde silah olduğunu ve polislere tehdit teşkil ettiğini, Sterling'in ailesi ve avukatı ise silahın polislere karşı kullanılma girişiminde bulunulmadığını savunuyordu.

Bu olaydan bir gün sonra 6 Temmuz 2016'da da Minnesota eyaletinde Philando Castile adlı siyahi, polisler tarafından öldürüldü.

Söz konusu olaylardan bir hafta sonra Dallas kentinde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketi ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi, Dallas'ta Micah Johnson adlı bir siyahi, beş Amerikalı polisi vurarak öldürdü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: siyahi, polis şiddeti, abd
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