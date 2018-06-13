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ABD'de bir rakun 23 katlı gökdelene tırmandı

ABD'de bir rakun 23 katlı gökdelenin çatısına kadar tırmandı. Dinlenmek için pencere kenarlarını seçti. Hayvanın düşmesini önlemek için yetkililer seferber oldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:36





