ABD'de bir rakun 23 katlı gökdelene tırmandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gökdelenin çatısına tırmanan rakun sosyal medyada fenomen oldu.
23 katlı binaya tırmanmaya başlayan sevimli hayvan, yorulduğu zamanlarda dinlenmek için pencere kenarlarını seçti.
Yetkililer düşmesin diye uğraştı
Rakunu penceresinde gören bina sakinleri oldukça şaşırdı. Hayvanın yere düşmesini önlemek için yetkililer seferber oldu.
Rakunun macera dolu seyahati tüm dünyada takip edildi. Öyle ki rakunun tırmanışını pek çok kişi sokaktan izledi.
Macera kedi mamasıyla sona erdi
Pencereler açılmadığı için rakuna yardım edemeyen yetkililer, sevimli hayvanı kurtarmak için çatıda bekledi.
Çatıya kadar tırmanan rakunun macerası, içine kedi maması bırakılan tuzakla son buldu. Yakalan sevimli hayvan doğaya bırakıldı.
Kaynak: TRT Haber