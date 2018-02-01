  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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ABD'de bir öğrenci sınıf arkadaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi.

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ABDde bir öğrenci sınıf arkadaşlarına ateş açtı: 2 yaralı

Polis, Salvador B. Castro Ortaokulunda, bir kız öğrencinin sınıf arkadaşlarına açtığı ateş sonucu biri kız 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.

Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan polis, saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını aktardı.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, saldırının ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, kurşun yarası alan 15 yaşındaki kız öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Olayın ardından okula çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, Los Angeles, silahlı saldırı
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