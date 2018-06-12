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ABD'de bir kişi önce 4 çocuğu öldürdü sonra intihar etti

ABD Florida'da bir kişi dört çocuğu vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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ABDde bir kişi önce 4 çocuğu öldürdü sonra intihar etti

ABD medyasında yer alan haberde, Florida'nın Orlando kentinde 35 yaşındaki Gary Wayne Lindsey'in, yaşları 1, 6, 10 ve 11 olan dört çocuğu bir süre alıkoyduktan sonra silahla vurarak öldürdüğü, ardından da intihar ettiği açıklandı.

Orlando Polis Şefi John Mina, Lindsey'in çocuklardan ikisinin babası olduğunu belirterek diğer ikisinin de kız arkadaşının çocukları olduğunu söyledi.

Mina, Lindsey'in daha önce şiddete başvurduğu gerekçesiyle birkaç kez gözaltına alındığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Florida, abd
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