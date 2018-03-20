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Buradasınız : » » ABD'de bir bombalı paket saldırısı daha

ABD'de bir bombalı paket saldırısı daha

ABD'de San Antonio'da bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde bombalı paket patladı. Daha önce Austin'deki 4 bombalı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

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ABDde bir bombalı paket saldırısı daha

ABD'nin San Antonio şehrinde bir kargo şirketine ait dağıtım merkezinde bombalı paket patladı. Patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, patlama bu ay içerisinde Teksas Eyaleti'nin yönetim merkezi Austin şehrinde yaşanan 4 ayrı bombalı paket saldırısıyla bağlantılı olabilir.

Kargo şirketinin bir çalışanı hafif yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Son üç haftada 4 ayrı patlama

Son üç hafta içerisinde Austin şehrinde 4 ayrı patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Austin'deki patlamaların Afrika kökenli ABD vatandaşlarını hedef alması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde duruluyor.

Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: San Antonio, Austin, abd
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