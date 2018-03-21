  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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ABD'de bir bombalı paket saldırısı daha: 1 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de yerel bir alışveriş mağazasında patlayan bombalı paket bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

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ABDde bir bombalı paket saldırısı daha: 1 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki yerel bir alışveriş mağazasına gönderilen paketin patlaması sonucunda 30'lu yaşlarda bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu olayın, şehirde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı paket saldırısıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Yetkililer, sabah saatlerinde bir kargo şirketinin San Antonio'daki şubesine gönderilen bombalı paketin patlamasıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.

Son üç haftada 5 patlama

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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