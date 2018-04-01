ABD'de binlerce Müslüman ICNA-MAS fuarında bir araya geldi

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki kongre merkezinde gerçekleştirilen ICNA-MAS fuarı, ABD'de yaşayan Müslümanlar için bir buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.

Cuma günü başlayan fuara ikinci gününde de binlerce kişi katılırken, ülkenin dört bir yanından fuara gelerek stand açan çeşitli organizasyonlar, Müslümanlar arasındaki etkileşimin artırılmasına hizmet ediyor.

Türk organizasyonları da yer alıyor

Bu yılki fuara Amerika Diyanet Merkezi (DCA), İbn Haldun Üniversitesi, Türken Vakfı ABD, Zakat Foundation ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gibi kurumlar katıldı.

Fuara katılan ziyaretçilerin yoğun bir şekilde DCA hakkında bilgi almak için standlarına uğradığını anlatan DCA imamı Mehmet Ali Aracı, "Katılımcılara külliyemiz ve burada yaptığımız etkinlikler hakkında bilgiler veriyoruz. Özellikle Hac, Umre ve kurban organizasyonlarımıza büyük ilgi var." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Enes Yalman da üniversite öğrencilerinin yarıya yakınının uluslararası öğrencilerden oluştuğunu ve bu zenginliği artırmak için çalıştıklarını anlattı.

Trump'ın Müslüman yasağına protesto

Fuarda Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "Müslüman yasağını" protesto etmek amacıyla dağıtılan "No Banz" etiketli sakızlar ise büyük ilgi gördü.

Fuarın cumartesi akşamındaki bölümünde ise DCA tarafından "Müslüman Gençliğin Manevi Arayışı: İslam ve Ateizm" başlıklı bir panel düzenleneceği duyuruldu.

ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1971 yılında kuruldu.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak için 1993 yılında oluşturulan MAS'ın da bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.

Kaynak: AA