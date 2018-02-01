ABD'de Beyaz Saray ile FBI arasında yeni gerginlik

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Beyaz Saray ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı arasında kriz yaşanıyor. Krizin sebebi, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun çok gizli bir iç yazışma raporunun yayımlanıp yayımlanmaması.

Kamuoyuna ender açıklama yapan FBI, belgenin güvenilirliğine ilişkin ciddi kaygıları olduğunu belirterek, raporun yayımlamasına karşı çıktı. FBI, belgelerin açıklanmasının ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili soruşturmayı sulandıracağı kanısında.

Belgede, Adalet Bakanlığı ve FBI’ın, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası hakkında istihbarat toplarken yetkilerini aşmakla suçlandığı ileri sürülüyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, 4 sayfalık iç yazışma belgesinin incelendikten sonra yayımlanabileceğini söylemiş, Başkan Trump'ın da belgenin yayımlanmasından yana olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daima belgenin yayımlanmama ihtimali var" demişti.

FBI ve Demokratlar, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2016 seçimine müdahil olduğunu, Trump'ın kazanması için çalışma yürüttüğünü savunuyor.

Kaynak: Reuters, TRT Haber