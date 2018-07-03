ABD'de bayraklar yarıya indirildi

Bireysel silahlanma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen ABD'de geçtiğimiz günlerde yine bir silahlı saldırı dehşeti yaşandı.

Bu kez hedefte başkent Washington'a 1 saatlik mesafedeki Annapolis'te yayın yapan Capital Gazette'nin haber merkezi vardı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülke tarihindeki en ölümcül saldırı

ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Başkan Donald Trump, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarından bahsetti.

Bayraklar yarıya iniyor

Saldırının kurbanlarına saygının bir gereği olarak ülke içinde ve dışındaki tüm kamu kurumlarında bugün bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 38 yaşındaki Jarrod Ramos'du.

Tehdit mesajları gönderdi

Ramos'un saldırıdan önce sosyal medyadan gazeteye tehdit mesajı gönderdiği ve olayın planlı bir saldırı olduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırıyla ilgili FBI ile yerel polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA, TRT Haber