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ABD'de başörtülü kadına çirkin saldırı

ABD'de Brooklyn'den Staten Adası'na giden bir kadın, şehir otobüsünde islamofobik saldırıya uğradı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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Kendini Ashley olarak tanımlayan saldırgan, başörtülü bir müslüman kadına, "Ben bir vatandaşım. Kızgın mısın, Orta parmağını bana ne zaman kaldıracaksın, İngilizce konuşabiliyor musun? diye sorarak sözlü saldırıda bulundu.

Başörtülü kadın ise "ben de bir vatandaşım" diyerek cevap vermeye çalıştı. 

Saldırgan tavırlarına devam eden kadın, "Merhaba, ben Ashley. Bazı Müslüman piliçlerle dövüşeceğim. Çünkü benimle aynı haklara sahip olduğunu düşünüyor. Göçmenlik kapıda. Bekle bu ICE (Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Merkezi) Onlar senin için buradalar" dedi.

Kaynak: Daily Mail

Etiketler: saldırı, müslüman, İslamofobi, ırkçı, abd
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