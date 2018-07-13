ABD'de başörtülü kadına çirkin saldırı

Kendini Ashley olarak tanımlayan saldırgan, başörtülü bir müslüman kadına, "Ben bir vatandaşım. Kızgın mısın, Orta parmağını bana ne zaman kaldıracaksın, İngilizce konuşabiliyor musun? diye sorarak sözlü saldırıda bulundu.

Başörtülü kadın ise "ben de bir vatandaşım" diyerek cevap vermeye çalıştı.

Saldırgan tavırlarına devam eden kadın, "Merhaba, ben Ashley. Bazı Müslüman piliçlerle dövüşeceğim. Çünkü benimle aynı haklara sahip olduğunu düşünüyor. Göçmenlik kapıda. Bekle bu ICE (Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Merkezi) Onlar senin için buradalar" dedi.

Kaynak: Daily Mail