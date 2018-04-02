ABD’de başörtülü genç kıza yumruklu saldırı

Saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan 19 yaşındaki genç kız, olayı yargıya taşıdı. Genç kız, yaşadığı tramvadan hastane yönetimini sorumlu tutarak 25 bin liralık tazminat davası açtı.

Olayla ilgili bir mesaj yayınlayan hastane, "Müslüman kesime de hizmetimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki saldırgan John Deliz’in, hastaları rahatsız ettiği için daha önce hastaneyi terk etmesi konusunda uyarıldığı belirtildi.

Genç kızın avukatı, amaçlarının başka insanlara da benzer saldırılar olmasını engellemek olduğunu vurguladı.

Gözaltına alınan saldırgan, 30 Mayıs’ta bir zihinsel yeterlilik testine tabi tutulacak.

Kaynak: TRT Haber