  • 02 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.967
    EURO 4.893
  • BIST 114682.1
    ALTIN 170.461
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD’de başörtülü genç kıza yumruklu saldırı

ABD’de başörtülü genç kıza yumruklu saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nde, tedavi için Dearborn şehrindeki Beaumont Hastanesi’ne giden başörtülü genç kız, saldırıya uğradı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan 19 yaşındaki genç kız, olayı yargıya taşıdı. Genç kız, yaşadığı tramvadan hastane yönetimini sorumlu tutarak 25 bin liralık tazminat davası açtı.

Olayla ilgili bir mesaj yayınlayan hastane, "Müslüman kesime de hizmetimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

57 yaşındaki saldırgan John Deliz’in, hastaları rahatsız ettiği için daha önce hastaneyi terk etmesi konusunda uyarıldığı belirtildi.

Genç kızın avukatı, amaçlarının başka insanlara da benzer saldırılar olmasını engellemek olduğunu vurguladı.

Gözaltına alınan saldırgan, 30 Mayıs’ta bir zihinsel yeterlilik testine tabi tutulacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, başörtüsü, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER