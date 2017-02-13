  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 3.927
  • BIST 87877.44
    ALTIN 145.839
Buradasınız : » » ABD'de barajdaki delik paniğe yol açtı

ABD'de barajdaki delik paniğe yol açtı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir baraj gölünde meydana gelen delik, su taşkını paniğine yol açtı. Çevredeki kasabalar tahliye edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde barajdaki delik paniğe yol açtı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yağışın etkisiyle Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin artmasıyla gölde delik oluştu. Yerleşim yerleri için bir tehlikeye dönüşen barajdaki delik çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların tahliye edilmesine yol açtı.

Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin en yüksek barajı Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduğunu fark etti.

Halka yüksek yer çağrısı

Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.

Vatandaşlardan, yaşlı ve engelli komşularının tahliyesi için görevlileri uyarmaları da istendi.

Çalışmalar sürüyor

Yetkililer, barajın genel durumunun iyi olduğunu ancak tahliye savağındaki arızanın tehlike oluşturduğunu, sorunun giderilmesi için çalışıldığını açıkladı.

Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile 200 milyon dolar arasında masrafa yol açabileceği tahmininde bulundu.

Kaliforniya Valiliği, 1968'de inşa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem tarım alanları hem de yerleşim yerlerine su veriyor.

Öte yandan, barajdaki su seviyesinin, aşırı yağışların ardından tarihinde ilk kez bu kadar yükseldiği bildirildi.

Etiketler: oroville baraj gölü, Kaliforniya, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER