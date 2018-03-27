ABD'de askeri üslerde "şüpheli paket" alarmı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Michelle Baldanza, söz konusu şüpheli paket olaylarını teyit etti ancak konuyla ilgili detay vermekten kaçındı.

"Ulusal Başkent Bölgesi'nde yer alan birçok askeri tesise gönderilen şüpheli paketlerin izini sürüyoruz. Konu şu aşamada soruşturma altındadır." diyen Yarbay Baldanza, detaylarla ilgili soruları ise Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yönlendirdi.

Söz konusu paketlerin incelenmek üzere Quantico'daki FBI merkezine götürüldüğü bildirilen haberde, içindeki malzemelerin çalışabilir bir patlayıcı düzenek olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Fort McNair kışlasına gönderilen paketten patlayıcı çıktı

Öte yandan CNN televizyonuna konuşan yetkililer, başkent Washington'da Ulusal Savunma Üniversitesinin de bulunduğu Fort McNair kışlasına bir paket gönderildiği bilgisini paylaştı.

Fort McNair'e gönderilen paketin içinde patlayıcı madde bulunduğu ifade edildi.

Kara Kuvvetleri sözcülerinden Michael L. Howard, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Ulusal Savunma Üniversitesine gönderilen paket saat 08.30'da bırakıldı. 12.10'da Virginia Fort Belvoir 52. Kara Patlayıcı Madde İmha Birliğinden gelen ekipler paketin testlerinin kara barut ve kalıntıları için pozitif çıktığını tespit etti. X-ray görüntülerinde ise pakette bir GPS cihazı ve bir fünyenin bulunduğu tespit edildi. Paket etkisiz hale getirildi ve herhangi bir yaralanma söz konusu olmadı."

Kaynak: AA